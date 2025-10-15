Real rusza po gwiazdę angielskiego giganta. Pomocnik chce odejść

Kobbie Mainoo rozważa odejście z Manchesteru United w zimowym oknie transferowym. Jak podaje Defensa Central, pomocnik jest otwarty na wypożyczenie do Realu Madryt.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mainoo trafi do Realu?

Kobbie Mainoo nie ma pewnego miejsca w składzie Manchesteru United. Pomimo dobrej postawy na treningach, wciąż nie może liczyć na regularną grę. W tym sezonie Premier League ani razu nie rozpoczął meczu od wyjściowego składu. W związku z tym Anglik rozważa odejście, żeby odzyskać formę i rytm meczowy przed przyszłorocznym mundialem.

Już latem 20-latek prosił o zgodę na wypożyczenie, ale klub odmówił. Teraz sytuacja może się zmienić. Czerwone Diabły są gotów zaakceptować prośbę pomocnika. To może być korzystne rozwiązanie zarówno dla piłkarza, jak i klubu.

Real Madryt chce wzmocnić środek pola i od dawna śledzi rozwój Mainoo. Królewscy mają zamiar przeprowadzić większe transfery dopiero po zakończeniu sezonu, dlatego wypożyczenie młodego zawodnika mogłoby być ciekawą opcją. W ten sposób Xabi Alonso zyskałby dodatkowego piłkarza.

Dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że pomocnik nie sprawia problemów i ciężko pracuje, ale też nie ukrywa, że zależy mu na regularnych występach. Jeśli w najbliższych tygodniach nic się nie zmieni, zimą może poprosić o zgodę na odejście.

W bieżącym sezonie Mainoo wystąpił w sześciu spotkaniach, w których rozegrał w sumie 203 minuty. Kontrakt perełki angielskiego giganta obowiązuje do 2027 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.

Zobacz także: Real wytypował następcę Courtois. Nie chodzi o Łunina