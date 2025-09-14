fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Florentino Perez

Mainoo na Santiago Bernabeu? Chce tego Alonso

Kobbie Mainoo był uważany za największą nadzieję giganta z Old Trafford, ale w ostatnim czasie przeżywa dość spory kryzys. Nie ma pewnego miejsca w składzie, a Ruben Amorim woli stawiać na innych zawodników. Podczas letniego okienka w mediach przewijał się temat jego wypożyczenia. Anglik liczył, że dołączy do innego zespołu, tak aby wrócić do regularnej gry i wywalczyć powołanie na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Manchester United nie wyraził jednak zgody, mimo sporego zainteresowania ze strony angielskich i zagranicznych klubów.

Z każdym tygodniem Mainoo zbliża się jednak do opuszczenia Old Trafford. Strony wciąż nie wypracowały porozumienia w sprawie nowej umowy. Obecna obowiązuje tylko do czerwca 2027 roku, a w jej ramach środkowy pomocnik zarabia raptem 30 tysięcy funtów tygodniowo – to jedno z najmniejszych wynagrodzeń w zespole.

Transferem Mainoo już latem zainteresował się Real Madryt. „Defensa Central” twierdzi, że z konkretną ofertą wróci podczas zimowego okienka, a wychowanek Manchesteru United miałby być skłonny przenieść się na Santiago Bernabeu. Wielkim zwolennikiem tego ruchu jest Xabi Alonso, który mocno mu się przyjrzał i widzi w nim ciekawe wzmocnienie drużyny.

Manchester United nie chce tracić Mainoo, ale działania Amorima nie są dla tej sprawy korzystne. Jeśli wciąż będzie poza wyjściową jedenastką, transfer do Realu Madryt stanie się realnym rozwiązaniem.