Real wytypował następcę Courtois. Nie chodzi o Łunina

18:30, 15. października 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  SPORT.es

Real Madryt zaczyna coraz więcej myśleć o tym, kto w przyszłości zastąpi Thibauta Courtois. Jak podaje SPORT, w kolejce czeka przynajmniej dwóch bramkarzy.

Thibaut Courtois
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Courtois odejdzie z Realu?

Thibaut Courtois jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie, a jego kontrakt jest ważny do 2027 roku. Belg przez lata był podstawowym golkiperem Realu Madryt, a jego interwencje niejednokrotnie pomagały drużynie sięgnąć po kolejne zwycięstwa i trofea. Trudno wyobrazić sobie ekipę Xabiego Alonso bez 33-latka. Mimo to hiszpański gigant zaczyna planować co zrobić gdy Courtois odejdzie lub zakończy karierę.

Obecnie w klubie są dwaj zawodnicy, którzy mogą przejąć rolę pierwszego bramkarza. Pierwszym z nich jest oczywiście rezerwowy golkiper Królewskich Andrij Łunin. 26-latek wciąż czeka na debiut w tym sezonie pod wodzą Xabiego Alonso. W poprzednich rozgrywkach pokazał jednak, że potrafi stanąć na wysokości zadania.

Drugim kandydatem natomiast jest Fran Gonzalez. 20-latek pokazał się z dobrej strony podczas Mistrzostw Świata U20, a obecnie występuje w młodzieżowej drużynie Realu, Castilli. Królewscy widzą w nim ogromny potencjał i coraz częściej mówi się o nim jako o następcy Courtois.

Wygląda więc na to, że pozycja bramkarza jest zabezpieczona i Real nie musi się dodatkowo wzmacniać. Z jednej strony jest doświadczony Łunin, który może od razu wejść do gry, a z drugiej młody Gonzalez, który w przyszłości może stać się pierwszym golkiperem Los Blancos.

