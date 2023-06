Według informacji Deportes Cadena SER Real Madryt rozważy sprzedaż Ferlanda Mendiego, jeśli do klubu wpłynie zadowalająca oferta. Francuzem interesuje się klub z Arabii Saudyjskiej.

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Ferland Mendy

Real Madryt rozważa sprzedaż Ferlanda Mendiego

Klub zgodzi się na odejście Francuza, jeśli wpłynie dobra oferta

Zainteresowane nim są kluby z Arabii Saudyjskiej

Ferland Mendy może odejść z Realu Madryt

Jak informowała MARCA, w sztabie Realu Madryt panuje wiele wątpliwości co do dyspozycji fizycznej Ferlanda Mendiego. Medycy Królewskich robią, co mogą, aby lewy obrońca odzyskał właściwą kondycję. Jednak ich działania nie dają pożądanych rezultatów. W rezultacie klub nie wyklucza rozstania się z Francuzem.

Informacje o ewentualnej sprzedaży Mendiego przekazała telewizja Deportes Cadena SER. Królewscy rozważą odejście lewego obrońcy, gdy do klubu wpłynie zadowalająca oferta. Mówi się, że musi to być kwota w granicach 40-50 milionów euro. Zainteresowanie zawodnikiem wyrażają kluby z Arabii Saudyjskiej.