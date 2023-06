Były piłkarz Napoli wskazuje – między tymi klubami wybierze Osimhen

Imago/Andrea Staccioli Na zdjęciu: Victor Osimhen

Wielu dziennikarzy jest zdania, że Victor Osimhen opuści tego lata Napoli

Zainteresowanych na transfer Nigeryjczyka nie brakuje

Były piłkarz Napoli, Salvatore Bagni twierdzi, że dla snajpera liczą się tylko Manchester United i Real Madryt

Osimhen wybierze między Manchesterem United i Realem Madryt

Aż 200 milionów euro domaga się Napoli za transfer Victora Osimhena. Zdaniem mediów Nigeryjczyk odejdzie z Napoli już tego lata, choć na razie próżno szukać klubu, który byłby skłonny zapłacić za niego tak wielkie pieniądze.

Były piłkarz Napoli, Salvatore Bagni uważa, że napastnik wybierze jedynie pomiędzy Manchesterem United i Realem Madryt. Wskazał, dlaczego inne kierunki są dla niego mniej atrakcyjne.

🚨🇳🇬| Napoli’s owner & President, Aurelio De Laurentiis is asking for € 200M to sell Victor Osimhen. [@DiMarzio @Napoli_Report] pic.twitter.com/uD3Zw7ygKT — PSG Report (@PSG_Report) June 29, 2023

– Victor Osimhen nie wróci do Francji, bo już tam grał. Nie przeniesie się do Liverpoolu czy Chelsea, bo te kluby nie zagrają w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Ze wszystkich klubów łączonych z nim, jak dla mnie on poszedłby jedynie do Manchesteru United lub Realu Madryt. Nie jest zainteresowany innymi drużynami – stwierdził w rozmowie z Tutto Napoli.

Na podobnej zasadzie co przenosiny do Ligue 1, Bagni wykluczył przenosiny Osimhena do Bayernu Monachium. Snajper w przeszłości spędził dwa lata w Bundeslidze, reprezentując barwy Wolfsburga.

