Real, PSG oraz Manchester United powalczą o gwiazdora Bayernu

13:24, 13. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Christian Falk, Bild

Real Madryt, PSG oraz Manchester United w najbliższym czasie będą walczyć o pozyskanie Dayota Upamecano z Bayernu Monachium, o czym poinformował Christian Falk z dziennika "Bild".

Piłkarze Bayernu Monachium
dpa picture alliance / ALamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Real, PSG i Manchester United w grze o gracza Bayernu Monachium

Real Madryt z pewnością w najbliższym czasie będzie starał się pozyskać nowego środkowego obrońcę. Transfer defensora wydaje się być priorytetem dla władz Los Blancos, szczególnie, że już tego lata czyniono starania w tym kierunku. Do tej pory na faworyta wyrastał Ibrahima Konate z Liverpoolu, ale okazuje się, że nie jest jednym poważnym kandydatem.

Według informacji przekazanych przez Christian Falk z dziennika „Bild”, Real Madryt jest zainteresowany także sprowadzeniem Dayota Upamecano. Środkowy obrońca Bayernu Monachium aktualnie negocjuje przedłużenie umowy z zespołem Die Roten, ale nic nie jest jeszcze w tej kwestii pewne. Z tego też powodu możliwość przeprowadzki do Hiszpanii z pewnością byłaby dla niego atrakcyjną opcją. Poza Królewskimi, usługami Francuza interesuje się jednak także zespół PSG oraz Manchesteru United.

Dayot Upamecano jest zawodnikiem Bayernu Monachium od 2021 roku. W obecnej kampanii na koncie ma już osiem występów oraz jedną asystę. 26-letni francuski obrońca do tej pory dla tego klubu rozegrał 155 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie pięć trafień oraz 10 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta swojego kraju na 50 milionów euro.

