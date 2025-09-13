Real Madryt zachwycony! Gwiazdor zdecydował i podpisze kontrakt

09:12, 13. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Nicolo Schira

Real Madryt jest o krok od podpisania kontraktu z Ibrahimą Konate do końca czerwca 2031 roku. Obrońca odrzucił już ofertę Liverpoolu oraz klubu z Arabii Saudyjskiej, o czym poinformował "Nicolo Schira".

Xabi Alonso
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt podpisze kontrakt z Konate

Real Madryt tego lata przeprowadził wiele bardzo ciekawych i dużych ruchów transferowych. Z pewnością zespołowi Los Balncos brakuje jednak nowego środkowego obrońcy. Królewscy już w ostatnich tygodniach starali się zapewnić sobie opcję pozyskania nowego stopera, ale finalnie rozmowy padły na niczym.

Teraz jednak okazuje się, że porozumienie jest o krok i fani Los Blancos mogą być zachwyceni. Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę na platformie X (dawniej Twitter), Real Madryt jest o krok od porozumienia z Ibrahimą Konate. Środkowy obrońca Liverpoolu podpisze kontrakt do końca czerwca 2031 roku. Francuz odrzucił już oferty przedłużenia współpracy z The Reds oraz lukratywną propozycję z Arabii Saudyjskiej.

Ibrahima Konate w tym sezonie ma na swoim koncie już cztery mecze. W sumie dla zespołu Liverpoolu wystąpił do tej pory 236 razy i zdobył w tym czasie pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Wcześniej reprezentant Francji był związany z RB Lipsk, gdzie zanotował niespełna 100 spotkań. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 60 milionów euro. Na jego koncie jest 25 rozegranych meczy w barwach narodowego zespołu.

