Real przejmuje wychowanka Atletico. Szok w Madrycie

Real Madryt znów sięga po zawodnika z akademii lokalnego rywala. Według AS latem do "La Fabrica" trafi Aimar Garcia z Atletico Madryt.

Real Madryt ściąga Aimara Garcię z Atletico

Real Madryt dopiął kolejny ruch, który może wywołać poruszenie w stolicy Hiszpanii. 18-letni Aimar Garcia, środkowy obrońca Atletico Madryt C, przeniesie się do akademii Królewskich po wygaśnięciu kontraktu w czerwcu. Klub formalnie poinformował Rojiblancos o rozpoczęciu negocjacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

Garcia uchodzi za zawodnika o dużym potencjale i solidnych warunkach fizycznych. W przeszłości szkolił się w Villaverde, następnie trafił do Rayo Vallecano, a nawet miał epizod w młodzieżowych strukturach Realu Madryt. Kontuzje spowolniły jego rozwój, ale odbudował formę w Getafe, by ostatnie trzy lata spędzić w Atletico.

W ostatnich sezonach nie wywalczył jednak statusu niepodważalnego lidera. Jego umowa wygasa w czerwcu i nie została przedłużona. To otworzyło drogę do działania dla Realu Madryt, który obserwował defensora od dłuższego czasu. Na zawodnika zwrócił uwagę także Alvaro Arbeloa, który mógł go oglądać w rozgrywkach młodzieżowych, w tym w UEFA Youth League.

Nie jest jeszcze przesądzone, czy Garcia rozpocznie nowy sezon w Realu Madryt C, czy od razu w Castilla. Możliwe jest również, że przygotowania zacznie z jednym zespołem, a zakończy z drugim. Choć nie jest to pierwszy przypadek w historii, takie transfery nie zdarzają się jednak zbyt często w Madrycie i zawsze wywołują spore poruszenie.

