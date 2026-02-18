Real przejmuje wychowanka Atletico. Szok w Madrycie

17:44, 18. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt znów sięga po zawodnika z akademii lokalnego rywala. Według AS latem do "La Fabrica" trafi Aimar Garcia z Atletico Madryt.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt ściąga Aimara Garcię z Atletico

Real Madryt dopiął kolejny ruch, który może wywołać poruszenie w stolicy Hiszpanii. 18-letni Aimar Garcia, środkowy obrońca Atletico Madryt C, przeniesie się do akademii Królewskich po wygaśnięciu kontraktu w czerwcu. Klub formalnie poinformował Rojiblancos o rozpoczęciu negocjacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

Garcia uchodzi za zawodnika o dużym potencjale i solidnych warunkach fizycznych. W przeszłości szkolił się w Villaverde, następnie trafił do Rayo Vallecano, a nawet miał epizod w młodzieżowych strukturach Realu Madryt. Kontuzje spowolniły jego rozwój, ale odbudował formę w Getafe, by ostatnie trzy lata spędzić w Atletico.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

W ostatnich sezonach nie wywalczył jednak statusu niepodważalnego lidera. Jego umowa wygasa w czerwcu i nie została przedłużona. To otworzyło drogę do działania dla Realu Madryt, który obserwował defensora od dłuższego czasu. Na zawodnika zwrócił uwagę także Alvaro Arbeloa, który mógł go oglądać w rozgrywkach młodzieżowych, w tym w UEFA Youth League.

Nie jest jeszcze przesądzone, czy Garcia rozpocznie nowy sezon w Realu Madryt C, czy od razu w Castilla. Możliwe jest również, że przygotowania zacznie z jednym zespołem, a zakończy z drugim. Choć nie jest to pierwszy przypadek w historii, takie transfery nie zdarzają się jednak zbyt często w Madrycie i zawsze wywołują spore poruszenie.

Zobacz również: Fiorentina bez gwiazd na Jagiellonię. Duże osłabienia Włochów