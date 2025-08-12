Real ponownie wyraził zainteresowanie obrońcą. To może być zaskakujący transfer

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Aymeric Laporte przejdzie do Realu Madryt?

Dla Realu Madryt wzmocnienie środka obrony wciąż jest jednym z priorytetów. Klub analizuje różne opcje. Jedną z nich jest sprowadzenie Ibrahima Konate, ale defensor Liverpoolu miałby dołączyć do Królewskich dopiero w przyszłym roku. Dlatego ponownie na radarze Los Blancos pojawiło się nazwisko Aymerica Laporte, który może opuścić Arabię Saudyjską. Stoper Al-Nassr mógłby być solidnym uzupełnieniem składu przynajmniej na jeden sezon.

31-latek wciąż prezentuje wysoki poziom. Kontrakt reprezentanta Hiszpanii z saudyjskim gigantem obowiązuje do 2026 roku. Według „Transfermarkt” jest warty około 15 milionów euro. Cena ta może być jednak niższa, jeśli jego obecny klub zgodzi się na odejście.

Mierzący 191 centymetrów zawodnik rozegrał w minionym sezonie 30 spotkań, spędzając na boisku ponad 2200 minut. Strzelił w nich pięć goli. Były piłkarz Manchesteru City czy Athletic Bilbao miałby wesprzeć zespół Xabiego Alonso nie tylko swoimi umiejętnościami, ale przede wszystkim doświadczeniem.

Ostateczną decyzję o potencjalnym transferze podejmie Florentino Perez. Jeśli prezydent Królewskich uzna, że to realna i opłacalna opcja, transfer mógłby dojść do skutku jeszcze przed zamknięciem bieżącego letniego okienka.

