Real Madryt zwleka z decyzją. Nowa umowa dla gwiazdy niepewna

Real Madryt nie spieszy się z decyzją ws. przyszłości Antonio Rudigera. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim jego formy fizycznej. Nowy kontrakt stoi pod znakiem zapytania - potwierdza "AS".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham oraz Antonio Rudiger

Rudiger czeka na sygnał. Real dopiero zdecyduje

Real Madryt planuje latem transfer nowego środkowego obrońcy. Przed sezonem do drużyny dołączył Dean Huijsen, ale z biegiem kolejnych miesięcy przestał aż tak imponować. Obecnie jest dość mocno krytykowany w mediach, które sugerują, że nie jest jeszcze gotowy, by stanowić o sile czołowej drużyny świata. Z tego względu Królewscy polują na jeszcze jednego piłkarza, który wzmocni tę formację. Zwłaszcza, że po sezonie może odejść nawet dwóch weteranów.

W przypadku Davida Alaby sprawa jest dość jasna – Real nie zaoferuje mu nowej umowy. To oznacza, że wraz z końcem obecnej kampanii wyniesie się z Santiago Bernabeu. Więcej wątpliwości wzbudza sytuacja Antonio Rudigera, który wciąż potrafi grać na świetnym poziomie. Gdy jest zdrowy, może liczyć na miejsce w wyjściowej jedenastce.

Problem w tym, że w zasadzie od początku sezonu Rudiger mierzy się z dużymi problemami. Wcześniej przydarzył mu się uraz uda, a ostatnio pauzował też z powodu kontuzji kolana. Real zwleka z decyzją w sprawie przedłużenia jego wygasającego kontraktu. „AS” twierdzi, że najpierw pragnie przeanalizować jego przydatność dla drużyny. Jeśli pozostanie zdrowy, wówczas może dalej grać w stolicy Hiszpanii.

Królewscy chcą uniknąć utrzymywania na kontrakcie zawodnika, który głównie się leczy. W tym sezonie Rudiger zaliczył tylko dwanaście występów.