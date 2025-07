PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma trafił na listę gigantów. Na początek oferta od Galatasaray

Gianluigi Donnarumma nieuchronnie zbliża się do odejścia z Paris Saint-Germain. Bramkarz nie dogadał się z władzami w sprawie przedłużenia umowy i w związku z tym ma zostać sprzedany. Kontrakt Włocha obowiązuje tylko do 2026 roku, a francuski gigant nie chce powtórzyć scenariusza, który wydarzył się w przypadku Kyliana Mbappe. Gwiazdor odszedł do Realu Madryt za darmo, nie dając klubowi żadnego zysku.

Według najnowszych doniesień do gry o transfer Donnarummy wkroczyło Galatasaray. Turecki gigant miał złożyć oficjalną propozycję i obecnie czeka na odpowiedź zawodnika. Jednak raczej jest to mało prawdopodobny kierunek, patrząc na fakt, że golkiperem interesują się znacznie silniejsze drużyny.

Dziennikarz transferowy Ekrem Konur poinformował, że sytuację Włocha monitorują takie kluby jak: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Bayern, Juventus, Inter oraz Real Madryt. Nic w tym dziwnego, ponieważ długość kontraktu gwiazdora pozwala na transfer na atrakcyjnych warunkach.

Niektóre źródła sugerują, że marzeniem Donnarummy jest gra w Premier League. To właśnie do tej ligi transfer jest najbardziej prawdopodobny.