Xabi Alonso podjął decyzję ws. Davida Alaby. Zawodnik już wszystko wie

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

David Alaba musi zdecydować co dalej

Xabi Alonso jako nowy trener Realu Madryt musi podjąć kilka trudnych decyzji. Jedną z nich jest kwestia Davida Alaby. 32-latek zmaga się z kontuzjami i nie prezentował wysokiej formy, gdy pojawiał się na boisku w minionym sezonie. W związku z tym Królewscy już wcześniej rozważali sprzedaż austriackiego obrońcy.

Hiszpański szkoleniowiec także nie widzi doświadczonego defensora w swoim zespole na najbliższy sezon. Nie oznacza to jednak, że chce się go pozbywać z klubu. Trener dał Alabie do zrozumienia, że jeśli zostanie, nie będzie mógł liczyć na zbyt wiele minut. Jednocześnie dał mu swobodę jeśli będzie chciał znaleźć nowy klub.

Zobacz WIDEO: „Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Stanowisko Alonso zostało uzgodnione z zarządem Królewskich, który docenia zawodnika. Władze Los Blancos wiedzą jednak, że w związku z powtarzającymi się kontuzjami 32-latka trudno będzie mu odzyskać najwyższą formę.

Mimo że Alaba wciąż ma zamiar pozostać i udowodnić, że może jeszcze wnieść coś do drużyny, zdaje sobie sprawę ze swojej sytuacji. Jak donosi „DefensaCentral”, Real Madryt nie będzie naciskał na jego odejście, ale dał mu do zrozumienia, że nie będzie kluczową postacią w zespole. Wszystko teraz zależy od samego piłkarza.

Zobacz także: Real Madryt może pozyskać pomocnika. Jednak nie Zubimendi ani Stiller?