Z Realu Madryt do Arsenalu? Mikel Arteta chce tego zawodnika

Brahim Diaz przymierzany do Arsenalu

Brahim Diaz pełni funkcję rezerwowego w Realu Madryt, a obecny sezon w jego wykonaniu nie jest przekonujący. To sprawia, że obie strony podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego mogą dążyć do zakończenia współpracy. Sam piłkarz chciałby odgrywać ważniejszą rolę, zaś stołeczny klub może poszukać na rynku bardziej jakościowego zmiennika. Niewykluczone, iż skrzydłowy zaliczy miękkie lądowanie, ponieważ jest łączony z powrotem do Premier League.

Z najświeższych informacji ujawnionych przez hiszpański serwis „Fichajes.net” wynika bowiem, że dziesięciokrotny reprezentant Maroka wzbudził zainteresowanie Arsenalu. Londyńczycy szukają poważnych wzmocnień ataku, a Brahim Diaz bez wątpienia byłby bardzo ciekawą opcją, aby zwiększyć jakość w formacji ofensywnej drużyny Kanonierów. Trener zespołu The Gunners – Mikel Arteta – niezwykle ceni umiejętności 25-letniego playmakera, którego obserwuje od kilkunastu miesięcy.

Zawodnik, który świetnie czuje się również w roli ofensywnego pomocnika, przywdziewa koszulkę ekipy Los Blancos od stycznia 2019 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu za 17 milionów euro z Manchesteru City. Jednak warto dodać, że lata 2020-2023 prawy napastnik spędził na wypożyczeniu w Milanie, gdzie rozwinął się piłkarsko. Fachowy portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Brahima Diaza w granicach 45 milionów euro. W trwającej kampanii Marokańczyk rozegrał 49 meczów, strzelił 6 goli oraz zaliczył 7 asyst.