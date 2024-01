Zdaniem hiszpańskiej gazety Marca, Real Madryt podjął już decyzję w sprawie przyszłości Kepy Arrizabalagi. Hiszpański bramkarz nie zostanie wykupiony z Chelsea i po sezonie wróci do Londynu.

Kepa nie zdobył uznania w Realu Madryt

Hiszpan po sezonie ma wrócić do Chelsea

Marca donosi, że Królewscy nie wykupią go z drużyny The Blues

Real Madryt nie wiąże przyszłości z Kepą

Kepa Arrizabalaga trafił do Realu Madryt na roczne wypożyczenie z uwagi na poważną kontuzję Thibauta Courtoisa. Hiszpan był sprowadzany na Stamford Bridge jako zawodnik mający trafić do pierwszego składu.

Jednak występy golkipera były dalekie od ideału, a uraz sprawił, że do pierwszego składu zaczął pukać Andrij Łunin. Jak się okazuje ukraiński bramkarz ma obecnie dużo większe notowania w klubie od Hiszpana.

Jak podaje Marca, latem Kepa ma wrócić do Chelsea. Real Madryt w przyszłym sezonie planuje przywrócić dotychczasowy porządek. Courtois po powrocie do pełnej sprawności wróci między słupki, a Łunin będzie rezerwowym. W składzie zabraknie miejsca do Kepy.

Według dziennikarzy Real nie jest również przekonany do transferu ze względu na spore oczekiwania Chelsea odnośnie kwoty odstępnego oraz niemałe żądania Kepy w sprawie indywidualnego kontraktu.

