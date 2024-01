FC Barcelona awansowała do finału Superpucharu Hiszpanii i dzięki pewnemu zwycięstwu 2:0 nad Osasuną ma w niedzielę zmierzyć się z Realem Madryt. Jednak w tym pojedynku może nie wystąpić Raphinha, który w czwartek doznał urazu.

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha doznał urazu w starciu z Osasuną

Brazylijczyk musiał zostać zmieniony w pierwszej odsłonie

Jego występ przeciwko Realowi stanął pod znakiem zapytania

Raphinha może opuścić niedzielne El Clasico

Podczas gdy Ilkay Gundogan i Robert Lewandowski poprowadzili Barcelonę do zwycięstwa 2:0 nad Osasuną i przyczynili się do awansu do finału Superpucharu Hiszpanii, Raphinha nie zapamięta dobrze tego wieczoru.

Brazylijczyk doznał urazu i musiał opuścić plac gry tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę. Kontuzja początkowo wyglądała na naderwanie mięśnia, co wzbudziło pewne obawy. Jednak według informacji przekazywanych przez AS kontuzja nie jest poważna i Raphinha niebawem wróci do gry.

Hiszpańscy dziennikarze dodają jednak, że jego występ w niedzielnym El Clasico stoi pod znakiem zapytania. Skrzydłowy przejdzie testy, po których okaże się, czy będzie mógł zagrać z Realem Madryt. Kluczowej będą nadchodzące godziny. Katalończycy mają nadzieję, że Raphinha będzie gotowy do gry.

Zobacz również: Saudyjski gigant zagiął parol na defensora Bayernu