Real Madryt zdecydował ws. młodej gwiazdy. Gigant wynagrodził obrońcę

Victor Valdepenas zasłużył na nowy kontrakt w Realu

Real Madryt w bieżącym sezonie La Liga stara się utrzymać tempo rywalizacji z Barceloną, która zakończyła rok w świetnej formie. Duma Katalonii jest na czele hiszpańskich rozgrywek. W grudniu w pierwszym zespole Królewskich zadebiutował Victor Valdepenas w meczu 16. kolejki przeciwko Deportivo Alaves. 19-letni środkowy obrońca spędził na boisku 78 minut, a następnie został zmieniony przez Deana Huijsena.

Według informacji „Mundo Deportivo”, Real planuje poprawić warunki kontraktowe Valdepenasa, podnosząc jego wynagrodzenie w nagrodę za udane występy. Długość kontraktu pozostanie bez zmian – obecna umowa obowiązuje do czerwca 2029 roku.

Valdepenas jest uważany za jednego z najbardziej obiecujących wychowanków Królewskich. Wszechstronny obrońca rozegrał w tym sezonie 13 meczów dla rezerw madryckiego giganta. Jego postawa zwróciła uwagę zagranicznych klubów. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen i Arsenal wyraziły zainteresowanie utalentowanym obrońcą.

Jego występy w nadchodzących miesiącach mogą zadecydować o dalszej karierze w barwach Realu Madryt. Hiszpański gigant chce zapewnić mu odpowiednie warunki, by rozwijać jego potencjał w stolicy. Poza debiutem w pierwszej drużynie, znalazł się w kadrze na mecz Ligi Mistrzów z Manchesterem City oraz spotkanie Pucharu Króla z Talaverą.