Real Madryt jest nim zainteresowany. Młody gwiazdor marzy o transferze

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Huijsen: Real Madryt to wielki klub

Real Madryt rozgląda się na rynku transferowym za nowym środkowym obrońcą. W bieżących rozgrywkach Carlo Ancelotti miał ogromne problemy w defensywie ze względu na liczne kontuzje. Między innymi przez to musiał sięgnąć po Raula Asencio, który finalnie okazał się odkryciem roku. Latem głębia składu w defensywie ma zostać zwiększona, a na radarze jest reprezentant Hiszpanii.

Nie jest tajemnicą, że pod obserwacją Królewskich znalazł się Dean Huijsen. Hiszpan urodzony w Amsterdamie robi prawdziwą furorę w Premier League, gdzie zakłada koszulkę Bournemouth. Media już kilka razy donosiły o możliwym transferze 19-latka.

Na informacje o możliwej przeprowadzce zareagował sam piłkarz. Huijsen udzielił wywiadu dla portalu El Chiringuito TV. W rozmowie zdradził, że do transferu namawia go m.in. przyjaciel, który przekazał mu, że Real jest nim zainteresowany. Co więcej, dodał, że Królewscy to wielki klub, a każdy marzy o grze na największych scenach.

– Czy chcę dołączyć do Realu Madryt? To wielki klub. Każdy chce grać na największych scenach. Zobaczymy, co się wydarzy – powiedział Dean Huijsen w rozmowie z El Chiringuito TV.

– Mój przyjaciel wysłał mi wiadomość, że Real mnie chce. Powiedział mi, że powinienem do nich dołączyć – dodał obrońca Bournemouth.

Huijsen ma na swoim koncie 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach w trwającej kampanii. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył asystę. Do Bournemouth przeniósł się latem ubiegłego roku z Juventusu, który otrzymał za nastolatka ok. 15 milionów euro.