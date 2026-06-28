Real Madryt wytypował gwiazdora, który musi odejść. Oczekuje 60 mln euro

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real zdecydował, chce sprzedać Eduardo Camavingę

Real Madryt planuje tego lata jeszcze kilka bardzo ważnych i mocnych ruchów. Przede wszystkim władze Królewskich skupiają się na sprowadzeniu kogoś do drugiej linii, ale nie jest przesądzone, że także atak lub obrona doczeka się nowych twarzy. Dlatego też nie może dziwić, że trwają poszukiwania funduszy na takie ruchy. Jedną z najbardziej realnych, a wręcz koniecznych opcji, jest sprzedaż jednego z dotychczasowych podstawowych graczy.

Według informacji przekazanych przez hiszpański „AS”, Real Madryt wytypował Eduardo Camavingę jako tego, który musi odejść z klubu. Francuz w minionych rozgrywkach nie mógł pochwalić się dobrą formą i występami, dlatego też jego pozycja w klubie znacząco osłabła. Na tyle, że Królewscy są gotowi pozbyć się go za około 60 milionów euro. Ostatnio mówiło się o zainteresowaniu pomocnikiem ze strony m.in. Manchesteru United.

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Eduardo Camavinga w minionych rozgrywkach rozegrał w sumie 43 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie na jego koncie jest ponad 220 spotkań w zespole Los Blancos. W tym czasie sześciokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-letniego pomocnika na 50 milionów euro. Na jego koncie jest blisko 30 spotkań w reprezentacji Francji.

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