Haaland podjął decyzję ws. transferu do Realu Madryt

Erling Haaland ostatnio łączony był z Realem Madryt, ale sam piłkarz nie ma zamiaru dołączyć do Królewskich. Jego decyzja wynika z mocnej obsady innych gwiazd w ataku. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland nie chce być tylko kolejną gwiazdą Realu

Erling Haaland w ostatnich miesiącach stał się medialnym celem czołowych klubów w Europie. To wszystko ze względu na fakt, że po odejściu Pepa Guardioli z Manchesteru City zaczęło mówić się o sporych zmianach w kadrze zespołu. Jednym z tych, którzy mieli chcieć rozpocząć nowy projekt miał być właśnie gwiazdor reprezentacji Norwegii. Dlatego też wiele mediów zaczęło go łączyć z zainteresowaniem Realu Madryt oraz FC Barcelony.

Jak się jednak okazuje, sam napastnik nie jest zainteresowany przenosinami do Królewskich. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Erling Haaland w ogóle nie rozważa transferu do Realu Madryt. Wszystko ze względu na obecność w zespole gwiazd pokroju Kyliana Mbappe oraz Viniciusa Juniora. Norweg nie chce być kolejną postacią, która pozostanie w ich cieniu.

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Erling Haaland w minionym sezonie rozegrał w sumie 52 mecze, w których zdobył 38 goli i zanotował w nich 9 asyst. To bardzo dobre, rewelacyjne, wręcz kosmiczne liczby napastnika Manchesteru City. Łącznie w barwach Obywateli ma on na koncie 162 trafienia w 198 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-letniego Norwega na 200 milionów euro.

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