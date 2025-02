Real Mdaryt jest gotowy do wysłuchania ofert za Andrija Łunina. Jak informuje Defensa Central, Królewscy ustalili cenę minimalną za bramkarza.

Real Madryt wysłucha ofert za Łunina

Andrij Łunin niedawno przedłużył kontrakt z Realem Madryt do 2030 roku, ale wcale nie oznacza to, że Ukrainiec zostanie na Santiago Bernabeu na tak długo. Według najnowszych doniesień bramkarza zawarł z Florentino Perezem ustną umowę, która pozwoli mu na odejście latem pod pewnymi warunkami.

Obecnie bezapelacyjnym numerem jeden w bramce Realu Madryt jest Thibaut Courtois i dopóki Belg będzie zdrowy, to ta sytuacja raczej nie ulegnie zmianie. To dość niekomfortowy układ dla 26-letniego Łunina, który raczej nie chciałby spędzić większości swojej kariery na ławce rezerwowych.

W związku z tym Ukrainiec zapewnił sobie możliwość odejścia, jeśli do klubu trafi zadowalająca oferta. Real Madryt oczekuje co najmniej 20 milionów euro, a sam Łunin chciałby, aby nowy klub zagwarantował mu miejsce w pierwszym składzie.

W poprzednim sezonie Łunin rozegrał 31 meczów pod nieobecność Courtois. Bramkarz spisywał się naprawdę solidnie i znacząco przyczynił się do zwycięstwa Realu w Lidze Mistrzów. To wszystko zaowocowało sporym zainteresowaniem wokół golkipera, ale ostatecznie doszło do transferu.