Manchester United negocjuje transfer pomocnika. Wskazał go Casemiro

Casemiro wskazał rodaka. Gwiazda trafi na Old Trafford?

Manchester United planuje przebudowę środka pola podczas najbliższego okienka. Wiąże się to z przesądzonym odejściem Casemiro, o którym zdążyły już poinformować obie strony. Brazylijczyk opuści Old Trafford po wygaśnięciu umowy, która jest ważna tylko do końca czerwca 2026 roku. Choć ostatnie miesiące są znakomite w jego wykonaniu, decyzja już zapadła i nie ma szans na jej zmianę.

Celem Czerwonych Diabłów jest więc sprowadzenie pomocnika, który wejdzie w jego buty i będzie wzmocnieniem dla środka pola. „Reuters” twierdzi, że klub prowadzi już zaawansowane rozmowy w sprawie transferu Bruno Guimaraesa. Gwiazdor Newcastle United został wytypowany przez Casemiro, który uważa, że to właśnie on powinien go zastąpić.

Strony liczą na szybkie porozumienie. Newcastle United otwiera się na sprzedaż Guimaraesa, na którym chce zarobić około 80 milionów euro. Szanse na powodzenie tej transakcji znacząco wzrosły po odpadnięciu Srok z rozgrywek Ligi Mistrzów.

Guimaraes pozostaje priorytetem Manchesteru United. Jego nazwisko widnieje także na listach życzeń innych europejskich gigantów, w tym Realu Madryt, Chelsea czy Paris Saint-Germain. Przewaga klubu z Old Trafford polega na tym, że odpowiednio wcześnie nawiązał kontakt z otoczeniem zawodnika oraz władzami Newcastle United.