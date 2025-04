Real Madryt w chaosie. Ancelotti żąda zmian!

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti nie chce żegnać się z Realem Madryt

Real Madryt w 2025 roku zawiódł już dwukrotnie oczekiwania swoich kibiców. Królewscy przegrali kolejno z FC Barceloną w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Ostatnio natomiast stołeczna drużyna nie dała rady Arsenalowi w 1/4 finału Ligi Mistrzów. W związku z tym pojawiły się ciekawe wieści na temat Carlo Ancelottiego. Interesujące informacje przekazał serwis Relevo.

Źródło przekonuje, że według Włoch zatrudnienie nowego szkoleniowca przez sterników klubu z Madrytu nie pomoże Realowi. Wcześniej Sky Sports informowało, że Ancelotti zakończy niebawem współpracę z Królewskimi.

Relevo twierdzi natomiast, że niezależnie od tego, co zdecyduje zarząd, to według włoskiego trenera potrzebna jest kompleksowa reforma klubu. Ancelotti jest przekonany, że do poprawy sytuacji Realu potrzebne są poważne zmiany i nie tylko ta, która miałaby dotyczyć szkoleniowca.

Ancelotti ma spotkać się z władzami klubu po zakończeniu sezonu. Włoch jednocześnie twierdzi, że każda decyzja powinna zostać podjęta wspólnie. Doświadczony trener jednocześnie ceni sobie wzajemny szacunek nie tylko z klubem, ale też z szefem Realu. Nawet jeśli życie ułoży się finalnie tak, że drogi obu stron się rozejdą, to Ancelotti będzie emocjonalnie nadal związany z Królewskimi.

Tymczasem w niedzielny wieczór Real zmierzy się u siebie z Athletic Bilbao. Spotkanie odbędzie się w ramach 32. kolejki La Liga.

