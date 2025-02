Real Madryt szuka następcy Viniciusa. Dwie gwiazdy pod obserwacją

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Rafael Leao i Viktor Gyokeres na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt stanął w obliczu poważnego wyzwania, jakim jest zatrzymanie Viniciusa Juniora. Brazylijczyk to główny cel transferowy klubów z Saudi Pro League. Za grę w Arabii Saudyjskiej może liczyć na wynagrodzenie na poziomie miliarda euro w ramach pięcioletniego kontraktu. Florentino Perez zamierza walczyć o zatrzymanie gwiazdora, lecz jak na razie oferty Królewskich zostały odrzucone przez piłkarza.

Aktualnie sytuacja kontraktowa Viniciusa wygląda tak, że 24-latek przedstawił swoje oczekiwania finansowe i czeka na decyzję Realu. W międzyczasie Los Blancos chcą przygotować plan B, który zakłada scenariusz, że piłkarz odejdzie z klubu.

Jak przekonuje Fichajes dyrektorzy Realu Madryt rozpoczęli poszukiwania następcy Viniciusa. Wśród potencjalnych kandydatów znalazło się dwóch topowych zawodników. Pierwszy z nich to Rafael Leao, czyli skrzydłowy AC Milanu, który udowodnił już, że jest jednym z najlepszych zawodników w Europie na swojej pozycji. Kwota transferu mogłaby sięgnąć ok. 100 milionów euro, co byłoby możliwe do zrealizowania przy sprzedaży obecnej gwiazdy.

Drugi piłkarz, który znalazł się pod obserwacją Realu Madryt to Viktor Gyokeres. Szwed gra jako napastnik, więc taki ruch pozwoliłby na zmianę ustawienia na boisku Kylianowi Mbappe, który mógłby wrócić na lewe skrzydło. Wiadomo, że gracz Sportingu latem planuje zmianę klubu, lecz sprowadzenie go nie będzie łatwym zadaniem. W grze o transfer Gyokeresa są m.in. Barcelona, Arsenal czy Man United.