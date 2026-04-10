Real Madryt szykuje ofertę za gwiazdę. W grze kosmiczna kwota

Michael Olise w orbicie zainteresowań Realu Madryt

Real Madryt przygotowuje się do letniego okna transferowego, choć wciąż nie jest jasne, kto poprowadzi zespół w kolejnym sezonie. Media spekulują, czy na stanowisku szkoleniowca pozostanie Alvaro Arbeloa, czy też Florentino Perez zdecyduje się na zatrudnienie bardziej doświadczonego trenera.

W Madrycie trwają już prace nad ambitnymi planami transferowymi. Na liście życzeń Królewskich pojawia się coraz więcej głośnych nazwisk, a jednym z głównych celów ma być Michael Olise z Bayernu Monachium. Francuski skrzydłowy jest jednym z najważniejszych zawodników bawarskiego klubu i imponuje formą w obecnym sezonie. Władze Realu uważają, że 24-latek mógłby stać się kluczowym elementem nowej ofensywnej układanki.

Jak podaje Fichajes.net, plan zakłada ofertę w wysokości 150 milionów euro. Władze Realu są przekonane, że Olise idealnie pasuje do ich wizji, w której miałby współtworzyć trio z Viniciusiem Juniorem oraz Kylianem Mbappe. Skrzydłowy wyróżnia się przede wszystkim kreatywnością, dryblingiem oraz umiejętnością kreowania sytuacji bramkowych.

W trwającym sezonie reprezentant Francji zdobył 16 bramek i zanotował 29 asyst w 41 występach. Jego kontrakt w stolicy Bawarii obowiązuje do czerwca 2029 roku. W hiszpańskich mediach pojawiają się spekulacje o możliwych odejściach zawodników, którzy nie spełniają oczekiwań.