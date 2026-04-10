Real Madryt szykuje ofertę za gwiazdę. W grze kosmiczna kwota

12:00, 10. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Real Madryt planuje ambitne ruchy transferowe. Jak podaje serwis Fichajes.net, Królewscy rozważają transfer Michaela Olise z Bayernu Monachium.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Michael Olise w orbicie zainteresowań Realu Madryt

Real Madryt przygotowuje się do letniego okna transferowego, choć wciąż nie jest jasne, kto poprowadzi zespół w kolejnym sezonie. Media spekulują, czy na stanowisku szkoleniowca pozostanie Alvaro Arbeloa, czy też Florentino Perez zdecyduje się na zatrudnienie bardziej doświadczonego trenera.

W Madrycie trwają już prace nad ambitnymi planami transferowymi. Na liście życzeń Królewskich pojawia się coraz więcej głośnych nazwisk, a jednym z głównych celów ma być Michael Olise z Bayernu Monachium. Francuski skrzydłowy jest jednym z najważniejszych zawodników bawarskiego klubu i imponuje formą w obecnym sezonie. Władze Realu uważają, że 24-latek mógłby stać się kluczowym elementem nowej ofensywnej układanki.

Jak podaje Fichajes.net, plan zakłada ofertę w wysokości 150 milionów euro. Władze Realu są przekonane, że Olise idealnie pasuje do ich wizji, w której miałby współtworzyć trio z Viniciusiem Juniorem oraz Kylianem Mbappe. Skrzydłowy wyróżnia się przede wszystkim kreatywnością, dryblingiem oraz umiejętnością kreowania sytuacji bramkowych.

W trwającym sezonie reprezentant Francji zdobył 16 bramek i zanotował 29 asyst w 41 występach. Jego kontrakt w stolicy Bawarii obowiązuje do czerwca 2029 roku. W hiszpańskich mediach pojawiają się spekulacje o możliwych odejściach zawodników, którzy nie spełniają oczekiwań.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości