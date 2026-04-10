Real Madryt wysłucha ofert za gwiazdę. Padła kwota transferu

Real Madryt już latem może rozstać się z Raulem Asencio. Według informacji podanych przez portal "OKDiario" Królewscy chcą otrzymać za hiszpańskiego obrońcę około 50 mln euro.

PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Raul Asencio na liście transferowej

Real Madryt po marcowej przerwie reprezentacyjnej przegrał z RCD Mallorca (1:2) w 30. kolejce La Liga, a następnie uległ Bayernowi Monachium na Santiego Bernabeu (1:2) w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Alvaro Arbeloa wciąż liczy na utrzymanie stanowiska, jednak kolejne porażki sprawiają, że presja ze strony prezesa Florentino Perez systematycznie rośnie.

W Madrycie atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a przyszłość sztabu szkoleniowego może zależeć od wyników w najbliższych tygodniach. Od dłuższego czasu hiszpańskie media wskazują, że jednym z zawodników, którzy mogą opuścić stolicę Hiszpanii, jest Raul Asencio. Według informacji portalu „OKDiario” „Królewscy” są gotowi rozważyć sprzedaż 23-letniego obrońcy za kwotę około 50 milionów euro.

Powodem ma być narastające niezadowolenie w klubie dotyczące jego postawy oraz ostatnich zachowań w zespole. Źródła bliskie klubowi podkreślają, że napięcie wokół zawodnika w ostatnich tygodniach wyraźnie wzrosło i nie jest już tylko kwestią sportową, ale również relacji wewnątrz drużyny.

Zawodnik miał czuć się niedoceniany, mimo że wcześniej występował z problemami zdrowotnymi i wykazywał dużą gotowość do gry. Asencio zwrócił się do Arbeloi z prośbą o wyjaśnienia dotyczące swojej roli w drużynie. W związku z rosnącym konfliktem w klubie coraz częściej mówi się, że lato może być odpowiednim momentem na rozstanie.

Najczęściej wymienianym kierunkiem transferu Asencio jest Premier League. Hiszpański defensor w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z Realem obowiązuje do czerwca 2031 roku.