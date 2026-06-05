Real Madryt szykuje ofertę! Mourinho poprosił o ten transfer

16:53, 5. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Real Madryt zamierza zbadać temat piłkarza, o którego prosił sam Jose Mourinho. Królewscy już pytali o Riccardo Calafiori, a teraz w ich obozie trwają dyskusje na temat potencjalnej oferty - informuje Ekrem Konur.

Jose Mourinho
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Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Riccardo Calafiori opuści Arsenal?! Real Madryt szykuje ofertę

Real Madryt może przeprowadzić wielki transfer. W kręgu zainteresowań Królewskich znalazł się Riccardo Calafiori. Sam Jose Mourinho jest zauroczony reprezentantem Włoch. Tymczasem Ekrem Konur zdradza, że w obozie hiszpańskiego giganta trwa zażarta dyskusja w sprawie defensora. Los Blancos rozważają bowiem złożenie oficjalnej oferty Arsenalowi.

Kanonierzy już w tym tygodniu otrzymali zapytanie od Realu Madryt w sprawie Riccardo Calafioriego. Jose Mourinho nieprzypadkowo chce nawiązać współpracę z Włochem. Portugalczyk miał okazję prowadzić Włocha w AS Romie. Defensor nie był wówczas jeszcze na tak wysokim poziomie piłkarskim, więc postęp jaki wykonał znajduje uznanie w oczach The Special One.

Na ten moment nie znamy planów Arsenalu wobec Riccardo Calafioriego. Kanonierzy zdecydowali się już na wykup Piero Hincapie. A Ekwadorczyk jest rywalem Włocha o miejsce w składzie. Być może Kanonierzy faktycznie pomyślą o sprzedaży wychowanka AS Romy, jeśli Real Madryt złoży satysfakcjonującą ofertę transferową.

Riccardo Calafiori w poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce Arsenalu. Włoski defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył trzy asysty.

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