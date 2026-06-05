Iraola buduje Liverpool po swojemu. Chce angielskiego pomocnika

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Alex Scott łączony z Liverpoolem

Liverpool kilkadziesiąt godzin temu oficjalnie poinformował o zatrudnieniu Andoniego Iraoli na stanowisku trenera. Hiszpański szkoleniowiec zastąpił Arne Slota, pod którego wodzą zespół The Reds nie spełnił oczekiwań w minionej kampanii. Władze klubu z Anfield Road wiążą duże nadzieje z nowym menedżerem i liczą, że przywróci on drużynę do walki o najważniejsze trofea. Iraola rozpoczął już planowanie kadry na kolejny sezon i wskazał pozycje, które jego zdaniem wymagają wzmocnienia, a jedną z nich jest środek pola.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z głównych celów transferowych Liverpoolu jest Alex Scott. Angielski pomocnik miał okazję współpracować z Andonim Iraolą w Bournemouth, dlatego hiszpański szkoleniowiec doskonale zna jego możliwości. Trener drużyny Czerwonych uważa, że 22-latek mógłby znacząco zwiększyć jakość oraz głębię w składzie. Sprowadzenie zawodnika nie będzie jednak łatwe, ponieważ jego sytuację monitorują również Manchester United oraz Tottenham Hotspur, którzy także poszukują wzmocnień do drugiej linii.

Alex Scott przywdziewa koszulkę ekipy Wisienek od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się na Dean Court za około 23 miliony euro z Bristol City. Wcześniej swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Guernsey FC. W ostatniej kampanii środkowy pomocnik rozegrał 39 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę. Anglik jest ceniony za dynamikę, umiejętność świetnego prowadzenia piłki oraz wszechstronność, dzięki której może występować na kilku pozycjach w środku pola. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 50 milionów euro.