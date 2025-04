Od PSG do Arabii, a Real Madryt szuka asa w rękawie!

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Vinicius Junior może zostać zastąpiony inną gwiazdą

Real Madryt przyzwyczaił już do tego, że ma w swoich szeregach wielkie gwiazdy. Nie tylko w ofensywie. W każdym razie ostatnio nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości Viniciusa Juniora. Brazylijczyk znajduje się między innymi na liście życzeń Paris Saint-Germain, ale nie tylko. Chętni na pozyskanie zawodnika są też decydenci klubów z Arabii Saudyjskiej, więc władze Los Blancos chcą być przygotowani na taką ewentualność. Fichajes.net wskazał trzech kandydatów na ewentualnego następcę napastnika Królewskich.

Jednym z graczy, które na pewno nie przemknął niezauważenie obok działaczy Realu, jest Viktor Gyokeres, co podaje źródło. Reprezentant Szwecji aktualnie broni barw Sportingu Clube de Portugal, ale w powszechnej opinii ten stan nie utrzyma się zbyt długo. Chociaż rynkowa wartość gracza wacha się w okolicach 75 milionów euro, to gigant La Liga byłby gotów na taką inwestycję. Tym bardziej że 26-latek wyróżnia się wszechstronnością i doskonałym instynktem strzeleckim.

Alternatywnym rozwiązaniem może być natomiast gwiazda AC Milan. Rafael Leao mógłby idealnie pasować do systemu gry Realu Madryt. Portugalczyk ma umiejętności robienia różnicy w grze jeden na jeden, co podkreśla serwis Fichajes.net. Piłkarz mógłby wpłynąć na to, że klub z Madrytu mógłby zaliczyć kolejny skok jakościowy.

W końcu trzecią opcją może być Victior Osimhen. Nigeryjczyk aktualnie broni barw Galatasaray, gdzie został wypożyczony z SSC Napoli. W każdym razie latem tego roku piłkarz może znów trafić na rynek transferowy i niewykluczone, że Florentino Perez zwróci uwagę na zdolnego napastnika. Klub z Serie A jest otwarty na rozmowy w sprawie transferu, ale oczekuje minimum 75 milionów euro.

