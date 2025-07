Real Madryt rozważy sprzedaż piłkarza. Na taką kwotę zgodzi się Perez

Real Madryt w trwającym oknie transferowym rozważy sprzedaż lewego obrońcy. Ferland Mendy został wyceniony na ok. 14 milionów euro - poinformował dziennik AS.

Ferland Mendy odejdzie, jeśli Real otrzyma ofertę ok. 14 milionów euro

Real Madryt zdecydował się sprowadzić latem kolejnego lewego obrońcę. Po kilku latach przerwy do klubu wrócił Alvaro Carreras. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii w trakcie reprezentował takie zespoły jak Manchester United, Preston North End, Granada czy Benfica. Warto dodać, że Królewscy w przeszłości oddali go za darmo, a teraz zapłacili za niego aż 50 milionów euro.

Transfer młodego piłkarza spowodował, że aktualnie Xabi Alonso ma w składzie aż trzech lewych obrońców. W związku z tym ktoś z duetu Fran Garcia – Ferland Mendy będzie musiał odejść. Najnowsze doniesienia sugerują, że bliżej odejścia jest zawodnik z Francji.

Według informacji dziennika AS na listę transferową ma trafić Ferland Mendy. Powodów jest kilka, ale najważniejszy fakt to wiek piłkarza. Francuz ma 30 lat, a na dodatek regularnie boryka się z problemami zdrowotnymi. Wartość rynkowa obrońcy została oszacowana na ok. 14 milionów euro. Hiszpańska prasa sugeruje, że właśnie za taką cenę Florentino Perez jest skłonny sprzedać francuskiego gracza.

Mendy trafił do Realu Madryt w 2019 roku z Olympique Lyon. W minionym sezonie w koszulce Los Blancos rozegrał 31 spotkań, notując dwie asysty. Łącznie na boisku spędził 2245 minut. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.