Real Madryt przedstawił nowego zawodnika. „Dam z siebie wszystko”

Alvaro Carreras we wtorkowe popołudnie został zaprezentowany jako nowy zawodnik Realu Madryt. Następnie 22-letni lewy obrońca wziął udział w konferencji prasowej.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Carreras

Alvaro Carreras: Powrót do Realu Madryt jest spełnieniem marzeń

Real Madryt jest aktywny na rynku podczas trwającego letniego okienka transferowego, sprowadzając Deana Huijsena, Trenta-Alexandra Arnolda, Franco Mastantuono oraz Alvaro Carrerasa. Prezentacja ostatniego z wymienionych zawodników odbyła się we wtorkowe popołudnie. Przypomnijmy, że lewy obrońca przeszedł do hiszpańskiego klubu na podstawie transferu definitywnego z Benfiki Lizbona. Jego kontrakt będzie ważny do 2031 roku, a kwota tej transakcji wyniosła 50 milionów euro.

Tym samym 22-letni boczny defensor zaliczył wielki powrót do stolicy Hiszpanii. Mierzący 186 centymetrów piłkarz w latach 2017-2020 szkolił się bowiem w akademii Realu Madryt, która jest znana jako La Fabrica. Utalentowany wahadłowy w rozmowie z dziennikarzami przyznał, iż spełnił swoje marzenie, wracając na Santiago Bernabeu. Lewy obrońca, który w swoim CV posiada między innymi Manchester United, w drużynie Królewskich będzie rywalizował z Franem Garcią oraz Ferlandem Mendym.

– Powrót do Realu Madryt znaczy dla mnie bardzo dużo. To spełnienie najskrytszych marzeń. Moim celem była przeprowadzka na Santiago Bernabeu. Kiedyś szkoliłem się w tutejszej akademii, będąc młodym chłopakiem, a teraz wracam jako ukształtowany mężczyzna. Obiecuję dać z siebie wszystko. Będę walczył na boisku do utraty sił. Hala Madrid! – powiedział Alvaro Carreras na dzisiejszej konferencji prasowej, cytowany w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano.

Warto dodać, że perspektywiczny defensor jest młodzieżowym reprezentantem Hiszpanii.