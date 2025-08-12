Real Madryt sięgnie po wychowanka? Powrót jest sprawą otwartą

Nico Paz cieszy się grą w Como, ale nie wyklucza powrotu do Realu Madryt. W rozmowie z „Sport” Argentyńczyk podkreślił, że priorytetem jest dla niego nadchodzący sezon we Włoszech.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Paz chwali Fabregasa i zapowiada walkę o sukces z Como

Nico Paz ma za sobą udany sezon 2024/25 w Como. Dobra forma sprawiła, że pojawiły się plotki o możliwym powrocie do Realu Madryt lub transferze do Premier League.

Nico Paz został zapytany o Real Madryt, na co odpowiedział: – To klub, który dał mi wszystko. Nigdy nie mów nigdy. – Młody pomocnik świetnie odnalazł się w Como po udanym sezonie 2024/25. – To wspaniały zespół z dobrym sztabem. Mieszkamy w naprawdę pięknym mieście i otoczeniu – zaznaczył Paz.

W ostatnich tygodniach media łączyły Paza z Tottenhamem. Mówi się, że londyński klub złożył już ofertę, ale została ona odrzucona. – Zawsze będą krążyć różne plotki, ale ja jestem spokojny i skupiam się na Como. Przed nami bardzo ważny sezon i możemy osiągnąć wielkie rzeczy. Nie mogę się doczekać pierwszego meczu, by pokazać światu, na co nas stać. Jestem bardzo podekscytowany – podkreślił pomocnik.

Zawodnik poświęcił też wiele uwagi swojemu trenerowi. – Dla piłkarzy w naszym wieku ważne jest, aby trafić do drużyny, w której trener w ciebie wierzy. Gdzie jesteś potrzebny, a nie tylko traktowany jak element klubu. Dużo się od niego uczę. Był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i bardzo pomaga mi się rozwijać – powiedział o Cescu Fabregasie.

Nowy sezon Como rozpocznie się w sobotę meczem z Sudtirolem w pierwszej rundzie Pucharu Włoch.

