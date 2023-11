IMAGO / Sports Press Photo / Marco Galvao Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Real Madryt znalazł opcję rezerwową w przypadku braku transferu Kyliana Mbappe

Gabriel Jesus może trafić na Santiago Bernabeu

Transfer Brazylijczyka może kosztować 75 milionów euro

Gabriel Jesus opcją zapasową

Real Madryt wciąż stara się przekonać do gry w Madrycie Kyliana Mbappe. Jednak na wypadek gdyby misja transferu dekady nie powiodła się, to Florentino Perez ma w zanadrzu plan b. Jeśli nie transfer Francuza, to do “Los Blancos” ma trafić Gabriel Jesus. Hiszpańskie media sugerują, że nazwisko brazylijskiego napastnika znajduje się w notesie skautów tuż pod gwiazdą PSG. Prezes zespołu ze stolicy Hiszpanii musi sprowadzić na Santiago Bernabeu nowego napastnika. Sytuacja kadrowa “Królewskich” nie jest do pozazdroszczenia. Latem stracili Benzeme, a niedawno z gry wypadł Vinicius Junior.

Piłkarz Arsenalu już w przeszłości był łączony z transferem do Hiszpanii. Jednak po przygodzie z Manchesterem City postanowił zostać w Premier League. W bieżącym sezonie reprezentant Brazylii rozegrał 11 spotkań, w których strzelił 4 bramki i zanotował jedną asystę. Obecna umowa wiąże 26-latka z “Kanonierami” do 2027 roku. Kwota transferu może wynieść aż 75 milionów euro.

