Real Madryt rozmawia z gwiazdą. W drodze nowy kontrakt

Aurelien Tchouameni może zostać na dłużej w Realu

Real Madryt związał się z Aurelienem Tchouamenim w 2022 roku. Reprezentacji Francji dołączył do Los Blancos z AS Monaco za 80 milionów euro. Od momentu przeprowadzki na Santiago Bernabeu defensywny pomocnik jest jeden z filarów środka pola w zespole Królewskich.

Tchouameni wykazuje się siłą fizyczną i znakomicie potrafi kontrolować tempo gry. W ostatnich miesiącach sytuacja Francuza przyciągnęła uwagę czołowych klubów z Premier League. Zarówno Liverpool, jak i Manchester United uważnie monitorują jego rozwój i dostępność na rynku transferowym.

Jak informuje Sport.es, władze Realu nie zamierzają czekać na rozwój wydarzeń i już rozpoczęły negocjacje z zawodnikiem w sprawie nowej umowy. Plan zakłada przedłużenie kontraktu aż do 2031 roku. Obecny kontrakt pomocnika obowiązuje do czerwca 2028 roku i zawiera astronomiczną klauzulę odstępnego w wysokości miliarda euro. Co jednak najważniejsze, Los Blancos nie mają zamiaru rozpatrywać żadnych ofert.

Rozpoczęcie rozmów kontraktowych z Francuzem to wyraźny sygnał ze strony madryckiego giganta W trwającym sezonie Tchouameni rozegrał 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zdołał zapisać na swoim koncie dwa gole oraz dwie asysty. Z Królewskimi sięgnął w 2024 roku po Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Hiszpanii.