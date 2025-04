Real ma sprzedać gwiazdę do Anglii. Ostatnio tylko zawodzi

Real Madryt jest rozczarowany dyspozycją Rodrygo. Po sezonie Królewscy chcieliby sprzedać swojego gwiazdora do Premier League - uważa "Fichajes".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Real postawi na swoim? Rodrygo na wylocie

Rodrygo należy do grona zawodników nieustannie łączonych z opuszczeniem Santiago Bernabeu. W zeszłym roku zabiegał o niego Manchester City, ale do transferu ostatecznie nie doszło. Sprzeciwił się sam Brazylijczyk, który zamierzał pozostać w klubie i udowodnić swoją wartość. Carlo Ancelotti nigdy z kolei nie ukrywał, że ceni go niżej od takich piłkarzy, jak Kylian Mbappe, Vinicius Junior czy Jude Bellingham. Choć Rodrygo grał regularnie, nie miał takiego statusu w zespole. Był także pierwszym, z którego rezygnowano przy okazji zmian taktycznych.

Sobotnie El Clasico w finale Pucharu Króla po raz kolejny potwierdziło, że Rodrygo nie ma zbyt wielkiego wpływu na grę Realu. Miewał w tym sezonie przebłyski, ale na ogół jego dyspozycja jest rozczarowująca. Na przestrzeni całej kampanii 24-latek uzbierał 13 goli i 10 asyst w 50 występach. Nie są to liczby, które działają na jego korzyść.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

W Madrycie rozważają sprzedaż Rodrygo, która pozwoliłaby z kolei zatrzymać Viniciusa Juniora. Odejście skrzydłowego byłoby również korzystne dla rozwoju Ardy Gulera, który otrzymywałby więcej szans. Kibice uważają, że turecki pomocnik ma większy potencjał i powinien grać w pierwszym składzie.

“Fichajes” twierdzi, że hiszpański gigant jest skłonny rozstać się z Rodrygo w przypadku korzystnej oferty. Najbliżej mu do Premier League, gdzie oprócz Manchesteru City myślą o nim także Liverpool oraz Arsenal. Do tej pory Brazylijczyk nie wykazywał chęci zmiany klubu.