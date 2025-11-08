Real Madryt przygotował 250 mln euro na dwie wielkie gwiazdy

Real Madryt ma ambitne plany na letnie okno transferowe. Florentino Perez przygotował aż 250 milionów na wzmocnienia. Jak podaje Fichajes na radarze znaleźli się Declan Rice i Bradley Barcola.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Florentino Perez nie oszczędza. Ambitne plany transferowe Realu

Real Madryt, choć uważany jest za jeden z najlepszych klubów na świecie, rzadko decyduje się na transfery powyżej 100 milionów euro. Tylko trzy razy w historii Królewscy zapłacili za zawodnika dziewięciocyfrową kwotę. Najwięcej zapłacili za Jude’a Bellinghama, a na podium znaleźli się również Eden Hazard i Gareth Bale. Niewykluczone, że latem przyszłego roku dołączy do nich dwóch piłkarzy.

Florentino Perez ma ambitne plany na przyszłość, które wymagają znaczących inwestycji. W związku z tym jak donosi serwis Fichajes prezydent Los Blancos jest gotowy przeznaczyć aż 250 milionów euro na nowych zawodników.

Celem ma być sprowadzenie środkowego pomocnika oraz skrzydłowego. Jeśli chodzi o środek pola, na liście życzeń pojawiło się bardzo głośne, ale dość niespodziewane nazwisko – Declan Rice. Anglik na co dzień gra w Arsenalu i trudno sobie wyobrazić, aby Kanonierzy zgodzili się na jego odejście. Real chce ich przekonać zawyżoną kwotą transferu, która ma wynieść 150 mln euro.

Z kolei skrzydłowy, o jakim myślą to wschodząca gwiazda francuskiej piłki – Bradley Barcola. 23-latek miałby kosztować ok. 100 mln euro, jakie może przekonać PSG do sprzedaży. Najważniejszą kwestią będzie jednak fakt, czy sam piłkarz będzie chciał spróbować sił w La Liga.

Na ten moment potencjalny transfer Rice’a i Barcoli to tylko medialne doniesienia, które trzeba traktować z przymrużeniem oka. Niewątpliwie letnie okno transferowe w wykonaniu Realu Madryt może być jednym z głośniejszych w historii.