Real Madryt porządkuje plany w defensywie. Faworyt już wyłoniony

Real Madryt przyspiesza decyzje w sprawie środkowego obrońcy

Real Madryt od dłuższego czasu analizuje rynek stoperów z myślą o przyszłości. W klubie brane są pod uwagę kontuzje, wiek obecnych zawodników oraz możliwe odejścia po sezonie. Dział skautingu skupił się na nazwiskach z najwyższej półki, ale ostatnie miesiące przyniosły istotne zmiany.

Jeszcze niedawno w centrum uwagi znajdowali się Ibrahima Konate oraz Dayot Upamecano. Profil obrońcy Liverpoolu wzbudza jednak coraz więcej wątpliwości wewnątrz klubu. Pojawiły się pytania o regularność formy i dopasowanie do długofalowej wizji zespołu, co osłabiło jego pozycję na liście priorytetów.

Z kolei temat Upamecano praktycznie upadł. Jego sytuacja kontraktowa w Bayernie Monachium jest stabilna i nie daje realnych szans na transfer. To sprawiło, że Real Madryt zaczął intensywniej spoglądać w stronę Dortmundu.

Według BILD Borussia Dortmund jest gotowa sprzedać Nico Schlotterbecka, ale wyłącznie poza Bundesligę. Klub nie chce wzmacniać ligowej konkurencji i oczekuje kwoty przekraczającej 50 milionów euro. Dla Królewskich nie jest to bariera nie do przejścia, jeśli zawodnik wpisuje się w projekt na lata.

Kontrakt Schlotterbecka obowiązuje do 2027 roku, a rozmowy o przedłużeniu nie przynoszą przełomu. W Niemczech coraz częściej mówi się, że odejście latem 2026 roku jest bardzo prawdopodobne. Sam zawodnik ma być zdecydowany na kolejny krok w karierze.

