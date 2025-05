Real Madryt doszedł do porozumienia z Alvaro Carrerasem. Jak przekonuje Fabrizio Romano, finalizacja transferu nastąpi po finale Pucharu Portugalii.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alvaro Carreras dogadał się z Realem Madryt

Real Madryt zaplanował na letnie okno transferowe szereg wzmocnień. Pierwszym nowym nabytkiem Królewskich stał się Dean Huijsen, a w nadchodzących tygodniach mają zostać zrealizowane co najmniej jeszcze dwa transfery. Florentino Perez jest w kontakcie z portugalską Benfiką w sprawie sprowadzenia Alvaro Carrerasa.

Według najnowszych doniesień opublikowanych przez Fabrizio Romano transfer jest niemal uzgodniony. Real Madryt doszedł do porozumienia z zawodnikiem, który chce trafić na Santiago Bernabeu. Pozostaje tylko dogadać się z Benfiką w sprawie opłaty.

Sfinalizowanie rozmów ma mieć miejsce po finale Pucharu Portugalii, który odbędzie się 25 maja. Benfica zagra z nim ze Sportingiem CP i do tego czasu Real Madryt najpewniej nie chce rozpraszać piłkarza, co mogłoby wpłynąć na dalsze rozmowy z portugalskim klubem.

Los Blancos mają zapłacić za Carrerasa około 50 milionów euro, a więc nie jest to mała kwota jak na lewego obrońcę. Florentino Perez może mieć jednak pretensje tylko do siebie, ponieważ Hiszpan już niegdyś reprezentował barwy młodzieżowych drużyn Realu Madryt. Mianowicie miało to miejsce w latach 2017-2020.