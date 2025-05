Real Madryt finalizuje kolejny transfer. Na stole 50 mln euro

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alvaro Carreras trafi do Realu Madryt

Real Madryt wciąż pozostaje w grze o mistrzostwo Hiszpanii, choć obecnie traci cztery punkty do prowadzącej Barcelony, która ma dodatkowo jeden mecz rozegrania. Wiadomo już, że Carlo Ancelotti opuści Santiago Bernabeu i obejmie reprezentację Brazylii. Jego następcą ma zostać Xabi Alonso, który świetnie radził sobie w Bayerze Leverkusen.

Według informacji podanych przez „Defensa Central”, Królewscy są o krok od sfinalizowania transferu Alvaro Carrerasa, dla którego będzie to powrót do hiszpańskiego giganta po wielu latach. 22-latek opuścił szeregi Los Blancos w 2020 roku, przenosząc się wówczas do Manchesteru United.

Hiszpański defensor ma oficjalnie dołączyć do madrytczyków po finale Pucharu Portugalii, który odbędzie się 25 maja. Zawodnik podpisze sześcioletni kontrakt, a kwota transferu ma wynieść około 50 milionów euro. Młody Hiszpan wyróżnia się doskonałą dynamiką, wysoką kulturą gry oraz świetnym wyczuciem taktycznym, a także dobrze rozumie DNA Realu, co dla nowego szkoleniowca może być szczególnie cenne.

Alvaro Carreras w barwach Benfiki Lizbona prezentował wysoki poziom, imponując techniką, zmysłem do ofensywnych wejść oraz solidnością w defensywie. W bieżącym sezonie Hiszpan strzelił cztery gole i dorzucił pięć asyst w 48 spotkaniach.