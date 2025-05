Real Madryt oficjalnie ogłosił wielki transfer. Prawdziwy hit za 60 mln euro

Real Madryt potwierdził zawarcie umowy z Bournemouth w sprawie transferu Deana Huijsena. Młody obrońca dołączy do Królewskich od 1 czerwca 2025 roku, wiążąc się z klubem kontraktem aż do 2030 roku.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Dean Huijsen

Dean Huijsen oficjalnie piłkarzem Realu Madryt

Real Madryt wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował o finalizacji transferu Deana Huijsena z Bournemouth. Utalentowany 20-latek, mający za sobą występy w Juventusie, Romie oraz w Premier League, podpisał z Królewskimi pięcioletni kontrakt, obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku. Huijsen jest już reprezentantem Hiszpanii i jednym z nominowanych do tytułu najlepszego młodego piłkarza Premier League w sezonie 2024/2025.

Ostatnie tygodnie były dla Realu Madryt bardzo intensywne pod kątem działań na rynku transferowym. Po nieudanym sezonie klub postanowił błyskawicznie przystąpić do odbudowy składu. Dean Huijsen był jednym z najbardziej pożądanych młodych obrońców w Europie, a Królewscy nie zwlekali z aktywacją klauzuli wykupu, która wynosiła blisko 60 milionów euro.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami Fabrizio Romano, negocjacje przebiegły bardzo sprawnie. Huijsen przeszedł pomyślnie testy medyczne i podpisał umowę, która obowiązuje aż do 2030 roku. Zawodnik od początku deklarował chęć gry na Santiago Bernabeu, co ułatwiło porozumienie na linii klub – piłkarz. Huijsen dołączy do zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso już przed Klubowymi Mistrzostwami Świata.

Transfer Holendra z hiszpańskim paszportem wpisuje się w szeroko zakrojony plan odmłodzenia defensywy Realu Madryt. Królewscy nie zamierzają zwalniać tempa i po sfinalizowaniu przejścia Huijsena mogą sięgnąć po kolejnych zawodników do bloku obronnego.

