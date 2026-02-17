Real Madryt poluje na gwiazdę Liverpoolu. Decyzja już zapadła

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Dominik Szoboszlai na celowniku Realu. Liverpool rusza z kontraktem

Real Madryt w ostatnich tygodniach potwierdza wysoką formę i wskoczył na pozycję lidera La Liga. Królewscy pod wodzą Alvaro Arbeloi wygrali osiem meczów z rzędu, wykorzystując potknięcia Barcelony w starciach z Reale Sociedad i Gironą.

W stolicy Hiszpanii planują kolejne głośne wzmocnienia, a na liście życzeń znalazł się m.in. pomocnik Dominik Szoboszlai z Liverpoolu. Jak informuje „TEAMtalk”, The Reds nie zamierzają nawet rozważać sprzedaży swojej gwiazdy. Węgierski pomocnik jest jednym z najjaśniejszych punktów zespołu Arne Slota na Anfield.

25-latek imponuje nie tylko statystykami, ale także wpływem na grę drużyny. W obecnym sezonie zdobył 10 bramek i dorzucił siedem asyst w 35 występach we wszystkich rozgrywkach. Choć nominalnie jest ofensywnym pomocnikiem, ostatnio z konieczności gra na prawej stronie boiska. Okazuje się, że Liverpool już pracuje nad nową umową dla Szoboszlaia, która ma odzwierciedlać jego rosnącą rolę.

Obecny kontrakt zawodnika obowiązuje do czerwca 2028 roku. Władze z Anfield są przekonane, że nowa umowa zostanie sfinalizowana jeszcze przed startem kolejnego sezonu, skutecznie zamykając temat ewentualnego transferu. Szoboszlai trafił do Liverpoolu w 2023 roku z RB Lipsk i od tego czasu buduje swoją pozycję w Premier League. Według Transfermarkt.de, jego obecna wartość rynkowa wynosi 85 milionów euro.