Real Madryt planuje transfer gwiazdy Liverpoolu. To będzie hit transferowy

Real Madryt nie ustaje w wysiłkach i nadal jest zainteresowany Ibrahimą Konate z Liverpoolu. Według portalu "Defensa Central”, francuski obrońca może dołączyć do Hiszpanii zimą.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Ibrahima Konate przymierzany do Królewskich

Real Madryt pod wodzą Xabiego Alonso wkroczył w nową erę. Hiszpański szkoleniowiec konsekwentnie wdraża własną filozofię gry, a letnie transfery pokazują, że warto było zainwestować duże środki. Dean Huijsen, Alvaro Carreras czy Franco Mastantuono świetnie wkomponowali się w drużynę i mają pomóc Królewskim w odzyskaniu mistrzostwa Hiszpanii.

Mimo świetnego startu sezonu, Alonso wciąż stoi przed poważnym wyzwaniem. Hiszpan chce ustalić stałego partnera dla Huijsena w defensywie. Sytuacja kadrowa na ten moment co zmusza trenera do ciągłych rotacji w linii obrony. Po zamknięciu letniego okna transferowego Florentino Perez już myśli o styczniowych wzmocnieniach. Według informacji portalu „Defensa Central”, na szczycie listy transferowej znajduje się Ibrahima Konate z Liverpoolu.

Sytuacja kontraktowa Francuza na Anfield Road pozostaje niepewna. Piłkarz odrzucił już dwie propozycje przedłużenia umowy. Real wolałby poczekać do końca sezonu i sprowadzić go na zasadzie wolnego transferu. Jeśli Liverpool zdecyduje się na sprzedaż w styczniu, Los Blancos są gotowi rozważyć transfer. Madrycki klub może wtedy zaproponować około 15 milionów euro.

Choć kwota ta znacząco odbiega od rynkowej wyceny Konate, Liverpool może być zmuszony do trudnej decyzji i sprzedać za niższą kwotę. Francus rozpoczął już piąty sezon w barwach The Reds i do tej pory rozegrał 136 meczów.