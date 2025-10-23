Real Madryt planuje hitowy transfer. W grze nawet 100 mln euro

Real Madryt chce sprowadzić skrzydłowego. Jak podaje "Defensa Central", Xabi Alonso jest zdeterminowany, by sięgnąć po Kenana Yildiza z Juventusu Turyn.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Kenan Yildiz w orbicie zainteresowań Realu Madryt

Real Madryt pod wodzą Xabiego Alonso znakomicie spisuje się w La Lidze i Lidze Mistrzów. Klub jest obecnie liderem hiszpańskich rozgrywek i przygotowuje się do hitowego starcia z Barceloną na Santiago Bernabeu (26 października, godz. 16:15). Władze Realu już planują kolejne ruchy transferowe, które mają wzmocnić drużynę na nadchodzące miesiące.

Jak wynika z doniesień „Defensa Central”, na radarze Los Blancos znajduje się Kenan Yildiz z Juventusu Turyn. 20-letni reprezentant Turcji uchodzi obecnie za jeden z najgorętszych talentów w Europie. W trwającym sezonie wystąpił w 10 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dwie bramki i notując cztery asysty. Real ma w swoich szeregach innego utalentowanego gracza – Ardę Gulera.

Juventus wycenia Yildiza na około 100 milionów euro. Ponadto pojawiły się doniesienia, że władze włoskiego klubu planują przedłużenie kontraktu skrzydłowego, który obecnie obowiązuje do czerwca 2029 roku.

Nie tylko Real interesuje się młodym Turkiem. Zainteresowanie Yildizem rośnie z tygodnia na tydzień. Jego monitorują również Manchester United, Arsenal i Chelsea. Juventus zamierza przedłużyć umowę na lepszych warunkach finansowych, by uchronić się przed zakusami gigantów z Hiszpanii i Anglii. Yildiz dołączył do Starej Damy w 2022 roku z Bayernu Monachium.