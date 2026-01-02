Real Madryt planuje hitowy transfer. Decyzja dopiero latem

Real Madryt zamierza wzmocnić środek pola, a Kees Smit to główny kandydat. Decyzja w sprawie jego transferu jeszcze nie zapadła. Gwiazda AZ Alkmaar trafia pod obserwację - informuje "AS".

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real widzi w nim gwiazdę na lata. Rozpoczyna ścisłą obserwację

Real Madryt zamierza latem wzmocnić środek pola, spełniając życzenie Xabiego Alonso. Szkoleniowiec już na początku swojej przygody na Santiago Bernabeu przekonywał, że bez transferu do tej formacji drużynie może być ciężko osiągnąć sukces. Zimą pole manewru będzie ograniczone, ale po sezonie odpowiedni kandydat trafi do stolicy Hiszpanii.

Spośród licznych opcji Real w szczególności ceni utalentowanego pomocnika AZ Alkmaar. Kees Smit na przestrzeni kilkunastu miesięcy ściągnął na siebie zainteresowanie największych klubów w Europie. Media łączą go z Bayernem Monachium, Manchesterem United czy Barceloną, ale to Królewscy mają największe szanse na powodzenie tej transakcji.

Transfer Smita bezpośrednio wiąże się ze strategią Realu i odważnym stawianiem na młodzież. Smit ma przed sobą wiele lat gry i klub liczy, że spędzi je właśnie na Santiago Bernabeu.

Decyzja w sprawie Holendra jeszcze nie zapadła. „AS” ujawnia, że Real zamierza wysyłać skautów na wszystkie jego mecze, tak aby szczegółowo przeanalizować słuszność tego ruchu. AZ Alkmaar oczekuje za Smita ofert w wysokości przynajmniej 60 milionów euro, a do sprzedaży dojdzie najwcześniej po sezonie 2025/2026.

Środkowy pomocnik zaliczył w tym sezonie 27 występów, podczas których zdobył dwie bramki i pięć asyst.