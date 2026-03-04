Real Madryt planuje głośny transfer. Przełomowe rozmowy

Real Madryt przymierza się do transferu Nico Schlotterbecka z Borussii Dortmund. Jak informuje "Bild", w połowie marca ma dojść do kluczowego spotkania przedstawicieli klubu z obrońcą w sprawie jego przyszłości.

LE PICTORIUM / Alamay Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Nico Schlotterbeck na celowniku Realu Madryt

Real Madryt planuje w letnim oknie transferowym wzmocnić linię defensywną. Jednym z głównych celów Florentino Pereza ma być Nico Schlotterbeck, który bardzo dobrze spisuje się w barwach Borussii Dortmund. Kontrakt 26-letniego reprezentanta Niemiec obowiązuje do czerwca 2027 roku, a dla klubu z Zagłębia Ruhry jego zatrzymanie jest kwestią o fundamentalnym znaczeniu.

Od dłuższego czasu trwają rozmowy w sprawie nowej umowy. Jak informuje „Bild”, w połowie marca ma dojść do kluczowego spotkania przedstawicieli Borussii z obrońcą, podczas którego może zapaść decyzja dotycząca jego dalszej kariery na Signal Iduna Park.

Sytuacja komplikuje się jednak ze względu na rosnące zainteresowanie ze strony europejskich gigantów. Schlotterbeck łączony jest nie tylko z Królewskimi, ale również z Liverpoolem oraz Bayernem Monachium. Sprawa przyszłości defensora nabrała nowego wymiaru po przedwczesnym odpadnięciu Borussii z Liga Mistrzów. Porażka w Bergamo odbiła się szerokim echem, a sam zawodnik ma coraz większą potrzebę walki o najważniejsze trofea.

Borussia nie zamierza jednak składać broni. Klub zaproponował piłkarzowi podwojenie pensji oraz nowy kontrakt zawierający klauzulę odstępnego, co w przyszłości mogłoby ułatwić ewentualny transfer na jasno określonych warunkach. Schlotterbeck dołączył do Dortmundu w 2022 roku z SC Freiburg za 20 milionów euro. W trwającym sezonie rozegrał 27 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty.