Real Madryt ruszy po dwa duże transfery. Perez wskazał nazwiska

Real Madryt od razu zareagował na kiepskie wyniki, planując poważne wzmocnienia w nadchodzące lato. Florentino Perez liczy na dwa transfery. Fabrizio Romano zdradził, że faworyci to Rodri i Nico Schlotterbeck.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri i Schlotterbeck – na te dwa transfery liczy Real Madryt

Real Madryt przegrał Superpuchar Hiszpanii, odpadł z Pucharu Króla, a zaraz może stracić szanse na mistrzostwo. W poniedziałek (3 marca) przegrali drugi z rzędu mecz w rozgrywkach La Liga. Taka sytuacja nie zdarza się często, ponieważ to pierwszy przypadek od 2019 roku. Gdy wydawało się, że Alvaro Arbeloa poczynił postępy, drużyna wróciła do czterech punktów straty do FC Barcelony.

W końcowym rozrachunku na ten moment trudno rozpatrywać bieżący sezon jako udany. Przypomnijmy, że w styczniu Królewscy zmienili trenera, ponieważ Xabi Alonso nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Jeśli dalej tak będzie nie wiadomo, czy pracę utrzyma Arbeloa.

Florentino Perez i zarząd klubu nazwali trwającą kampanię „sezonem przejściowym”. Latem na Bernabeu ma dojść do konkretnych wzmocnień, aby taka sytuacja nie przydarzyła się w przyszłych rozgrywkach. Real Madryt zamierza sfinalizować dwa duże transfery, a nazwiska zawodników zostały ujawnione. Fabrizio Romano przekazał, że na krótkiej liście życzeń znalazł się Nico Schlotterbeck oraz Rodri.

W przypadku Rodriego plotki o transferze do Madrytu to nic nowego. Real od dawna marzy o podpisaniu z nim kontraktu. Ostateczna decyzja będzie należeć do samego piłkarza. Jeśli będzie chciał odejść, Manchester City nie stanie mu na przeszkodzie. Z kolei Schlotterbeck cieszy się dużym zainteresowaniem wśród europejskich potęg ze względy na wygasający kontrakt w 2027 roku. To sprawia, że latem cena za obrońcę będzie przystępna. Reprezentant Niemiec skłania się ku grze dla Los Blancos.