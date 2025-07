Real Madryt płacił za niego 60 mln euro. Teraz nie ma klubu

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Luka Jović

Real Madryt kiedyś zapłacił za niego 60 mln euro. Jović szuka klubu

Real Madryt wiązał ogromne nadzieje z transferem Luki Jovicia w 2019 roku. Serbski napastnik błyszczał na boiskach Bundesligi, co skłoniło Królewskich do wyłożenia aż 63 milionów euro za jego transfer. Rzeczywistość okazała się jednak bolesna, ponieważ piłkarz kompletnie nie spełnił oczekiwań i stał się jednym z najgorszych transferów w nowożytnej historii Los Blancos.

Luka Jović wystąpił łącznie w 51 meczach w barwach Realu Madryt i zdobył w nich zaledwie trzy bramki. To wyjątkowo kiepski rezultat jak na napastnika, który w swoim ostatnim sezonie w Eintrachcie Frankfurt zanotował aż 27 trafień w 48 spotkaniach. W związku z tym w styczniu 2021 roku Królewscy postanowili wypożyczyć zawodnika do byłego klubu, ale to nie przyniosło efektu.

W 2022 roku Luka Jović odszedł za darmo z Realu do Fiorentiny. W Serie A miewał przebłyski dawnej formy, choć nadal nie był to tak wysoki poziom. Po krótkim epizodzie w barwach Violi napastnik trafił do Milanu, gdzie również nie zachwycał. W rezultacie tego lata Rossoneri rozstali się z zawodnikiem po wygaśnięciu kontraktu.

Obecnie Serb szuka nowego klubu, ale już nie może liczyć na oferty z czołowych zespołów. Mówiło się m.in. o Cruz Azul, Getafe oraz Realu Oviedo. Jović ma dopiero 27 lat, a więc kilka lat kariery jeszcze przed nim – pytanie tylko, czy piłkarz w końcu wróci do najlepszej dyspozycji.