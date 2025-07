Real Madryt otwarty na sprzedaż Viniciusa. Gigant oferuje 350 mln euro

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt jest gotowy na sprzedaż Viniciusa. Al-Ahli szykuje 350 mln euro

Vinicius Junior zniecierpliwił Real Madryt i obecnie jego przyszłość stoi pod poważnym znakiem zapytania. Według najnowszych doniesień Florentino Perez jest gotów sprzedać Brazylijczyka, jeśli nie zmieni on zdania w sprawie kontraktu. Kością niezgody jest kosmicznie wysokie wynagrodzenie, którego żąda skrzydłowy.

Real Madryt nie ma zamiaru ustępować, ponieważ ma jasno ustaloną strukturę płacową. Vinicius chciałby zarabiać aż 30 milionów euro za sezon, co jest kwotą zdecydowanie wykraczającą poza budżet Królewskich. Tym bardziej jest to niemożliwe w obecnej sytuacji, gdy forma Brazylijczyka po prostu nie zachwyca. Po ostatnim meczu w Klubowych Mistrzostwach Świata przeciwko PSG (0:4) na piłkarza spadła ogromna fala krytyki.

Jeśli Vinicius Junior rzeczywiście nie pójdzie na ustępstwa, to Real Madryt będzie gotów zaakceptować wszystkie zadowalające oferty. Z taką propozycją może przyjść Al-Ahli, które od dawna interesuje się sprowadzeniem gwiazdora. Saudyjski gigant byłby w stanie zaoferować aż 350 milionów euro za sam transfer, a ponadto reprezentant Brazylii miałby otrzymać wynagrodzenie w wysokości miliarda euro za pięć lat gry.

Po transferze Brazylijczyk stałby się kolejnym ambasadorem mundialu 2034, który odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Pytanie tylko, czy sam Vinicius rozważyłby taką ofertę, bo pod względem sportowym nie jest ona zbyt atrakcyjna.

Sytuacja jest coraz bardziej napięta, bo skrzydłowy Realu Madryt ma kontrakt do 2027 roku. Brak porozumienia w sprawie przedłużenia umowy zmusi Florentino Pereza do reakcji, ponieważ na Santiago Bernabeu nikt nie chciałby pozwolić na odejście Viniciusa za darmo. Byłaby to zbyt duża strata finansowa dla 15-krotnych triumfatorów Ligi Mistrzów.