Real Madryt omawia możliwy transfer. Perez wskazał pozycję

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real myśli o kolejnym transferze prawego obrońcy

Latem ubiegłego roku przed startem Klubowych Mistrzostw Świata byliśmy świadkami jednego z najciekawszych transferów tamtego okienka. Real Madryt zdecydował się pozyskać za drobną opłatą Trenta Alexandra-Arnolda, któremu wygasał kontrakt z Liverpoolem. Anglik jak na razie nie wkomponował się w drużynę, czego powodem są regularne kontuzje. Na dodatek problemy zdrowotne męczą Daniego Carvajala.

W przypadku Hiszpana pojawiają się doniesienia, że ze względu na problemy z kontuzjami oraz zaawansowany wiek jego kontrakt nie zostanie przedłużony. Obecna umowa reprezentanta Hiszpanii wygasa w czerwcu bieżącego roku. Warto przypomnieć, że Carvajal jest wychowankiem Królewskich, dla których rozegrał ponad 430 spotkań. Ponadto prawy obrońca jest jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii klubu. Na swoim koncie zapisał takie sukcesy jak sześć zwycięstw w Lidze Mistrzów, cztery mistrzostwa Hiszpanii, pięć zwycięstw w Superpucharze Europy i Klubowych Mistrzostwach Świata, cztery w Superpucharze Hiszpanii czy dwa triumfy w Pucharze Króla.

Z racji notorycznych nieobecności Alexandra-Arnolda oraz Carvajala w klubie omówili sytuację na pozycji prawego obrońcy. Z informacji serwisu The Athletic wynika, że Real Madryt poważnie rozważa transfer zawodnika na tę pozycję, aby wzmocnić zespół. Jeśli Carvajal po sezonie opuści klub, to będzie więcej niż pewne, że Florentino Perez ruszy po kolejnego bocznego obrońcę na rynku transferowym.