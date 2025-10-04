ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rodri zasili szeregi Realu Madryt? Na stole 130 mln funtów

Real Madryt udanie wszedł w nowy sezon. Letnie wzmocnienia sprawiły, że podopieczni Xabiego Alonso od początku kampanii prezentują wysoką formą. Królewskim przydarzyła się jedna wpadka. I to w derbach. Los Blancos zostali rozgromieni przez Atletico Madryt rezultatem 2:5. Władze z Estadio Santiago Bernabeu nie przejęli się tym wynikiem, ponieważ rozpoczęli prace nad kolejnymi transferami.

Nie jest wielką tajemnicą, że Real Madryt chce pozyskać Rodriego. Gwiazda Manchesteru City od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań Królewskich. Tymczasem bardzo ciekawe informacje w tej sprawie przekazuje „Daily Star”. Otóż Los Blancos są gotowi rozbić bank, aby pozyskać reprezentanta Hiszpanii. Wicemistrzowie La Ligi są skłonni zaoferować aż 130 milionów funtów.

Trudno przewidzieć, jaką decyzje podejmie Manchester City, jeśli na ich stole faktycznie znajdzie się taka propozycja. Kontrakt Rodriego z The Citizens obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Może to być zatem ostatni dzwonek dla Anglików, aby spieniężyć odejście hiszpańskiego zawodnika.

Rodri reprezentuje barwy Manchesteru City od 2019 roku. Dotychczas hiszpański gwiazdor rozegrał 271 spotkań w koszulce The Citizens. Udało mu się zgromadzić na koncie 26 trafień, a także zaliczył 32 asysty.