Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Nico Williams zastąpi Viniciusa w Realu Madryt?!

Real Madryt w obecnym sezonie bije się zarówno o mistrzostwo Hiszpanii jak i triumf w Lidze Mistrzów. Królewscy jednak już myślą o zbliżającym się letnim okienku transferowym, w którym planują być niezwykle aktywni. Władze z Estadio Santiago Bernabeu mają być już dogodane z Trentem Alexandrem-Arnoldem. Jednak z obozu stołecznego klubu napływają inne bardzo ciekawe wieści.

Jak poinformował serwis „Fichajes”, Real Madryt zaczyna brać na poważnie możliwe odejścia Viniciusa Juniora. W mediach pojawia się coraz więcej plotek z udziałem Brazylijczyka i jego zmianą otoczenia. 24-latek jest łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby bowiem są gotowe zaproponować zawodnikowi lukratywny kontrakt.

Wspomniane źródło zaznacza, że Real Madryt powoli przygotowuje się na odejście Viniciusa Juniora. Królewscy bowiem wytypowali już możliwego następcę Brazylijczyka. Na celowniku mistrzów Hiszpanii znalazł się Nico Williams. Warto podkreślić, że gwiazda Athletiku Bilbao wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku i miał już zdecydować się na dołączenie do Arsenalu.

Jeśli jednak mistrz Europy nie przeprowadzi się do Premier League, to Real Madryt będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela. Klauzula odstępnego w umowie Nico Williamsa z Athletikiem Bilbao bowiem wynosi 62 miliony euro.